Пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что Париж призывает разблокировать Лачинский коридор (!) во избежание «гуманитарного кризиса». Об этом она сказала в интервью RTVI.

«В Нагорном Карабахе существует реальный риск возникновения серьезного гуманитарного кризиса», сказала пресс-секретарь, отметив, что во Франции сильно обеспокоены этой проблемой.

Также Лежандр отметила, что Париж ратует за возобновление переговоров между Арменией и Азербайджаном по карабахскому вопросу. По ее словам, якобы именно благодаря президенту Франции Эммануэлю Макрону представители двух стран смогли переговорить друг с другом в кулуарах Пражского саммита в октябре 2022 года. Тогда было принято решение направить миссию Европейского союза на границу со стороны Армении с целью снизить напряженность и обеспечить соблюдение ее границ, сказала дипломат.

Тем временем продолжается беспрепятственный проезд автомобилей по дороге Ханкенди-Лачин. Только за сегодняшний неполный день колонна автомобилей РМК проехала с направления Ханкенди в направлении Лачина. Колонна состояла из 1 легкового и 13 грузовых автомобилей.