МИД Британии прокомментировал несогласованные акции в России

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб просит власти РФ освободить задержанных на субботних несогласованных акциях граждан.

«Великобритания осуждает использование насилия российскими властями против мирных протестующих и журналистов. Мы призываем российское правительство уважать международные обязательства перед Советом Европы и ОБСЕ по соблюдению прав человека, а также освободить граждан, задержанных во время мирных демонстраций», — написал британский министр в Twitter.

Официальных данных об общем количестве участников и задержанных пока нет. В одной только Москве СК возбудил несколько уголовных дел по фактам противоправных действий при незаконной акции в центре столицы и ищет напавших на правоохранителей и виновных в хулиганстве.