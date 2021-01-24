МИД Британии прокомментировал несогласованные акции в России

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб просит власти РФ освободить задержанных на субботних несогласованных акциях граждан.

«Великобритания осуждает использование насилия российскими властями против мирных протестующих и журналистов. Мы призываем российское правительство уважать международные обязательства перед Советом Европы и ОБСЕ по соблюдению прав человека, а также освободить граждан, задержанных во время мирных демонстраций», — написал британский министр в Twitter.

Официальных данных об общем количестве участников и задержанных пока нет. В одной только Москве СК возбудил несколько уголовных дел по фактам противоправных действий при незаконной акции в центре столицы и ищет напавших на правоохранителей и виновных в хулиганстве.

| 2021-01-24T01:35:08+04:00 24 января 2021, 08:03|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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