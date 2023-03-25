Транспортируя оружие и боеприпасы на территорию Азербайджана, армянская сторона продемонстрировала свое намерение целенаправленно сорвать мирный процесс, а также отсутствие заинтересованности в обеспечении мира и стабильности в регионе на фоне международных усилий по заключению мирного соглашения.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, комментируя информацию Министерства обороны страны об интенсификации транспортировки боеприпасов из Армении в Карабах.

«Мы призываем Армению воздержаться от провокационных действий и заявлений, усугубляющих ситуацию в регионе, от вмешательства во внутренние дела Азербайджана и выполнять свои обязательства вместо того, чтобы продолжать попытки ввести в заблуждение международное сообщество.

Недавние провокации армянской стороны показывают, что для предотвращения незаконной деятельности на суверенных территориях Азербайджана необходимо установить пограничный пункт пропуска и контроля между Азербайджаном и Арменией в конечной точке Лачынской дороги» — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.