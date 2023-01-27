Предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности дипломатических миссий Азербайджана за рубежом.

Об этом заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя вопрос о том, были ли усилены меры безопасности после вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране.

27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Согласно информации, нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки «Калашников». Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.