Во время нападения на посольство Азербайджана в Иране иранская полиция не предприняла никаких мер для предотвращения теракта.

Об этом на брифинге для журналистов заявил начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что, в то время как террорист предпринимал различные попытки проникнуть в азербайджанское посольство, иранская полиция бездействовала: «Увидев, что попытка проникнуть в посольство не увенчалась успехом, террорист, вооруженный автоматом, пистолетом и бутылкой с зажигательной смесью, открыл огонь по окнам квартир на этаже, где находились члены семей сотрудников дипмиссии. Затем он попытался поджечь машину нашего посольства. Позже неизвестный подошел к машине террориста и взял из нее какие-то вещи. Все эти факты свидетельствуют о том, что инцидент был спланированным террористическим актом».