Попытка исказить выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Шуше 8 ноября и создать впечатление, что Азербайджан не выполняет своих обязательства, во время выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства страны 10 ноября 2022 года является совершенно необоснованной и неприемлемой.

Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

«Такой подход руководства Армении является еще одним ударом по процессу нормализации отношений между двумя государствами и установлению мира в регионе», — заявил он.

«Именно армянская сторона затягивает процесс открытия сообщения западных районов Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, нарушая обязательство, взятое на себя 9-м пунктом трехсторонней декларации; Азербайджан, со своей стороны, честно выполняет свои обязательства, построив новую Лачынскую дорогу. В данном случае заявление премьер-министра Армении о том, что Азербайджан намерен закрыть Лачынскую дорогу, является не чем иным, как преднамеренной эскалацией ситуации в регионе», — заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана.