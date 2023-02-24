Комментарии премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна от 23 февраля 2023 года относительно решения Международного суда обратно пропорциональны решению суда и являются очередной попыткой армянской стороны представить свои мечты как реальность.

Об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с решением Международного суда.

«Прежде всего, отметим, что комментарий премьер-министра Пашиняна о том, что суд якобы зафиксировал утверждение о закрытии Лачинской дороги, никоим образом не совпадает с текстом, на котором основывается решение суда о временных мерах, и в решении не отмечается, что дорога закрыта. Вызывает сожаление то, что премьер-министр, который не может принять, что суд отклонил два основные утверждения Армении — «акция протеста, проводимая группой азербайджанских экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачин, якобы организована правительством Азербайджана» и «Азербайджан препятствует снабжению газом и предоставлению других коммунальных услуг (например, электричество и интернет) искажает обоснование по этому вопросу. Комментирующий вопрос о том, в чем заключаются обязанности Азербайджана на Лачинской дороге, премьер-министр Армении, похоже, до сих пор неправильно понимал положение трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года о гарантировании Азербайджанской Республикой безопасности движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге в обоих направлениях. Гарантирование Азербайджаном безопасности движения на Лачинской дороге не следует понимать как создание возможности для злоупотреблений на дороге, и неоднократно заявлялось, что азербайджанская сторона не позволит этого.

Касательно необоснованного утверждения о том, что Международный суд якобы удовлетворил ходатайство Армении, отметим, что временное требование суда не то же самое, что требование Армении, и заключение суда состоит в том, что Азербайджан должен принять все меры в своем распоряжении вместо того, чтобы «обеспечить непрерывное движение..». Суд также не принял иск Армении о том, что движение по дороге должно быть «свободным» и для «всех» лиц, грузов и транспортных средств. Таким образом, суд, поддержав позицию Азербайджана, отклонил требование Армении о том, чтобы движение по Лачинскому пути осуществлялось «свободно», как требует Армения, то есть без какого-либо контроля. В своем решении суд учел, что Азербайджан в пределах своих полномочий предпринял и предпримет все имеющиеся в его распоряжении шаги по гарантированию безопасности движения по Лачинской дороге, а также усилия страны по выполнению условий трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Заявление премьер-министра Армении, искажающее решение суда в связи с минами, свидетельствует о том, что армянская сторона по-прежнему сбрасывает с себя обязательство по этому вопросу. Тогда как слушания в суде еще раз показали, что отчеты в международные организации о том, что Армения не производит и не устанавливает мины, основаны на лжи. Как видно из решения, то, что не пересмотрено прежнее решение о том, что размещение Арменией мин не соответствует сфере применения временных мер, не является решением по сути. Данное решение суда не освобождает Армению от нарушений, взятых на себя обязательств, таких как установка мин и минных ловушек на территории Азербайджана, доставка на территорию Азербайджана мин, изготовленных в 2021 году, злоупотребляя Лачинской дорогой, а также непредоставления реальных карт заминированных территорий.

В целом отметим, что вопрос о минной угрозе суд рассмотрит отдельно. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что использование Лачинской дороги должно быть законным и прозрачным, и злоупотреблений дорогой допускаться не должно. Как часть этих усилий Азербайджан предложил создать пограничный контрольно-пропускной пункт на въезде на Лачинскую дорогу. Это предложение было встречено международными партнерами как прозрачный механизм и мера укрепления доверия на Лачинской дороге в рамках процесса постконфликтной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Однако необоснованный отказ Армении от данного предложения свидетельствует о незаинтересованности Армении в прозрачности на Лачинской дороге и ее намерении продолжать действия по ее злоупотреблению», — говорится в сообщении.