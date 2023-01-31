27 января около 08:30 по бакинскому времени на посольство Азербайджанской Республики в Иране было совершено вооруженное террористическое нападение. В результате теракта погиб начальник службы охраны посольства Аскеров Орхан Ризван оглу, два человека получили ранения.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана, учитывая нестабильную ситуацию в Исламской Республике Иран и террористический акт, совершенный против дипломатического представительства нашей страны, гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется не посещать Исламскую Республику Иран без необходимости, а посещающим лицам рекомендуется быть предельно осторожными.

Гражданам Азербайджанской Республики, находящимся в настоящее время в Исламской Республике Иран, рекомендуется соблюдать правила охраны и безопасности.