МИД Азербайджана об угрозах в адрес посольства страны в США

В министерстве иностранных дел Азербайджана рассчитывают, что зарубежные органы правопорядка, ответственные за предотвращение провокаций, возьмут на себя ответственность за решение проблемы угроз в адрес посольства Азербайджана в США и посла Элина Сулейманова. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства в ответ на запрос СМИ о развернутой в Штатах радикальными армянскими силами кампании ненависти.

В министерстве указывают, что это уже не первый случай преступных действий армянских радикальных элементов по отношению к азербайджанским дипломатам, а также членам азербайджанских общин в других государствах.

«Напомним, что в июле прошлого года радикальные армянские силы провели крайне агрессивные провокационные действия против мирных азербайджанских демонстрантов в зарубежных странах, в том числе в США, а также в отношении наших дипломатических представительств», — говорится в комментарии МИД Азербайджана.

В ведомстве решительно осуждают такие действия и ожидают, что органы, ответственные за предотвращение таких провокаций в соответствующих странах, возьмут на себя полную ответственность за решение проблемы.

В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года ответственность за предотвращение любого нападения на дипломата, его личность, свободу и честь несет принимающая страна, напоминают в министерстве иностранных дел АР.

Подобные действия радикальных армян в зарубежных странах демонстрируют, что эти люди не заинтересованы в установлении мира и безопасности в нашем регионе, в сосуществовании народов, говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства: «Такие их действия служат лишь для разжигания международной ненависти и вражды. Это еще раз показывает, что такие армянские элементы в зарубежных странах не думают о будущем благополучии Армении или армянского народа».