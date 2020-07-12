МИД Азербайджана об армянской провокации на границе

«12 июля этого года подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергая обстрелу наши позиции из артиллерийских установок совершили попытку перейти в наступление. В ходе cражения два военнослужащих погибли, пятеро получили ранения».

Как сообщили Report из пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, этот провокационный акт армянских вооруженных сил следует рассматривать как продолжение недавних действий и заявлений руководства агрессорской Армении, которые служат усилению напряженности в регионе.

«Отражая свою агрессорскую политику в стратегии безопасности страны, Армения ясно демонстрирует, что она служит для того, чтобы занять новые позиции и усилить напряженность вместо того, чтобы ликвидировать последствия конфликта и вывести оккупационные силы с международно признанных территорий Азербайджана.

Этими провокационными действиями Армения пытается вовлечь третьи страны в армяно-азербайджанский конфликт. Однако позиция международного сообщества в отношении агрессорской политики Армении всем понятна. Все провокации вражеских сил и впредь будут надлежащим образом предотвращены. Армения несет всю ответственность за такие провокационные действия, которые способствуют обострению ситуации.

Да упокоит Аллах души наших шехидов», — говорится в заялении.