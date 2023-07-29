Азербайджанская Республика почти 30 лет сталкивалась с военной агрессией Армении, оккупацией своих территорий, массовыми убийствами азербайджанцев, включая стариков, женщин, детей, около миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана о последней ситуации в регионе.

В заявлении отмечается, что несмотря на признание суверенитета и территориальной целостности Азербайджана четырьмя резолюциями Совета безопасности ООН, принятыми в 1993 году, и требование незамедлительно покинуть азербайджанские территории, Армения игнорировала все эти призывы, умышленно уничтожала историческое и культурное наследие азербайджанского народа на оккупированных территориях, проводила политику незаконного расселения.