МИД Азербайджана: Наша позиция по карабахскому урегулированию неизменна

Наша позиция в связи с урегулированием армяно-азербайджанского конфликта предельно ясна, и остается неизменной.

Об этом сказала начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она прокомментировала слова Зограба Мнацаканяна, сказанные в парламентской комиссии в связи с поэтапным урегулированием конфликта.

«Конфликт должен быть урегулирован в соответствии с Уставом ООН, принципами Хельсинкского заключительного акта и соответствующими резолюциями Совбеза ООН. Вооруженные силы Армении должны быть выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана, и изгнанные оттуда вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома. Необходимости в каких-либо дополнительных комментариях по данному вопросу нет», — подчеркнула Лейла Абдуллаева.