МИД Азербайджана и России подписали план консультаций

МИД Азербайджана и России подписали план консультаций на 2021–22 гг.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Он отметил, что характер отношений между странами носит стратегический характер.

В настоящее время между странами подписано более 230 соглашений в разных отраслях. Данный процесс все еще находится в развитии между различными структурами, министерствами и другими ведомствами.

Из основополагающих договоров он отметил договор о дружбе и стратегическом партнерстве, государственной границе и др.

| 2021-05-11T13:45:04+04:00 11 мая 2021, 14:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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