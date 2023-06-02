К сожалению, Франция не впервые демонстрирует подобное отношение, не содействует мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, миру и стабильности в регионе.

Как сообщает #, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона по итогам кишиневской встречи лидеров Азербайджана и Армении.

Он отметил, что по итогам встречи, прошедшей в рамках саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе между президентом Азербайджанской Республики и премьер-министром Армении с участием президента Совета ЕС Шарля Мишеля, президента Франции и канцлера Германии, с заявлением для прессы традиционно выступил Шарль Мишель как организатор брюссельского формата.

«Последующее одностороннее заявление президента Франции о встрече не отражает позицию сторон и искажает ее», — подчеркнул Гаджизаде.