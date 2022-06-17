За последние 6 месяцев проделана определенная работа в плане нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на панели в рамках IX Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что налажены прямые контакты между Арменией и Азербайджаном: «В апреле состоялся первый телефонный разговор глав МИД. Это был первый телефонный разговор за последние 30 лет. Наконец, согласован состав комиссии по делимитации границ. В Брюсселе была достигнута договоренность о создании этой комиссии».

Замминистра подчеркнул, что Азербайджан хочет нормализовать отношения с Арменией: «Это нелегко. Мы ждем, что для этого Армения будет демонстрировать стабильную позицию.

Азербайджан начал работу над конкретными инициативами, внес предложения. Три страны (Азербайджан, Грузия и Армения), наладив прямое сотрудничество, могут превратить Южный Кавказ в стабильный, процветающий регион.

Но Армения пока молчит. Мы очень тесно сотрудничаем с Грузией, на протяжении 15 лет осуществляем крупные совместные проекты с этой страной».

Замминистра подчеркнул, что Азербайджан предложил подписать мирный договор с Арменией, и добавил, что две страны должны признавать и уважать территориальную целостность друг друга: «Мы хотим, чтобы Армения признала наши международные границы, чтобы быть уверенными в том, что в дальнейшем она не будет угрожать суверенной территории Азербайджана. В результате мы получим возможность закрыть страницу продолжавшегося годами конфликта».