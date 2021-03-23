Microsoft скоро прекратит поддержку одной из версий Windows 10

Компания Microsoft начала рассылку предупреждений о скором завершении поддержки версии Windows 10 1909 (November 2019 Update), сообщает сайт Windows Latest.

Это обновление для операционной системы появилось в конце 2019 года. Пользователям рекомендуется обновить ОС до версий Windows 10 May 2020 Update или October 2020 Update (2H20). Использующие старую версию начиная с 11 мая 2021 года перестанут получать патчи безопасности.

«Ваша версия Windows 10 скоро перестанет обслуживаться. Нажмите, чтобы загрузить более новую версию Windows 10 для продолжения обслуживания», — вот такое сообщение появится на компьютерах пользователей.

Тем не менее не на всех компьютерах при согласии на установку апдейта пользователи смогут обновить ОС. Система предупредит, когда обновление станет доступным. (gazeta.ru)

| 2021-03-23T19:02:47+04:00 23 марта 2021, 20:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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