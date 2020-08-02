Microsoft приостановила переговоры о приобретении TikTok

Американская компания Microsoft приостановила переговоры c китайской ByteDance, владеющей сервисом TikTok, о приобретении доли американского подразделения соцсети после заявления Дональда Трампа о возможном закрытии всего сервиса, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее газета New York Times тоже со ссылкой на источники сообщила, что Microsoft ведет переговоры с ByteDance о приобретении TikTok. Впоследствии Трамп заявил, что планирует запретить в США TikTok. Агентство Блумберг также сообщало, что по меньшей мере еще одна крупная компания, кроме Microsoft, а также инвесторы заинтересованы в покупке у китайской ByteDance доли в соцсети.

По данным WSJ, переговоры не окончены, стороны ожидают объявления позиции Белого дома. Его представитель в субботу заявил, что администрация продолжает оценивать дальнейшую политику в отношении китайского приложения и предполагает, что TikTok может представлять угрозу в сфере национальной безопасности.

В субботу стало известно, что ByteDance предложила продать свою долю в его американском отделении, чтобы не допустить запрета соцсети в США после угрозы Трампа.