Microsoft намерена приобрести TikTok не позднее 15 сентября

В компании обращают внимание, что операционная модель сервиса TikTok будет построена таким образом, чтобы обеспечить «прозрачность для пользователей, а также надлежащий надзор за безопасностью со стороны правительств этих стран». Помимо этого, Microsoft гарантирует, что все личные данные американских пользователей TikTok будут оставаться в Соединенных Штатах, а данные, которые сейчас хранятся за рубежом, будут удалены.