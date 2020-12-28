Microsoft готовит новую версию Windows 10, которая выйдет в 2021 году

Версия Windows 10 с приставкой X будет выпущена во втором квартале 2021 года. Новый вариант операционной системы от Microsoft получит значительные изменения,Gizmochina.

Одной из важнейших функций Windows 10X станет режим Modern Standby. Если сейчас компьютеру требуется некоторое время для выхода из спящего режима, то с новой опцией система сможет возобновлять работу мгновенно, по нажатию кнопки питания или открытию крышки.