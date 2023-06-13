Международный форум Астана, организованный по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и прошедший 8-9 июня 2023 года в Казахстане, безусловно сыграет важную роль в осознании современных геополитических реалий и послужит толчком для всестороннего обсуждения вопросов современного миропорядка, международной безопасности и устойчивого развития.

Сама тема форума «Преодоление вызовов через диалог: на пути к сотрудничеству, развитию и прогрессу» уже была ориентирована прежде всего на взаимодействие для решения любых вопросов, представляющих угрозу сложившемуся миропорядку. В условиях опасных противостояний, размежеваний и противоборств, формат форума несомненно был идеален с точки зрения обсуждения злободневных вопросов современности и выработки конкретных согласованных действий по решению существующих и возникающих перед человечеством проблем.

Диалог и обмен мнениями по различным вопросам глобального характера создаст почву как для сохранения имеющихся проектов сотрудничества, так и для разработки новых. На форуме было много полезных встреч и обсуждений по вопросам международной безопасности, экономического роста, энергетических проектов, транспортных коммуникаций, международной торговли, финансовой устойчивости. Проводя этот форум Казахстан еще раз доказал, что является одним из ключевым государств на Евразийском континенте, способствующих сотрудничеству по оси Восток — Запад.

Важным фактом явилось и то, что Международный форум Астана собрал гостей высокого уровня, первых лиц ряда стран, руководителей международных организаций, влиятельных политиков, экономистов, ученых, представителей крупного бизнеса, которые поделились своими видениями касательно ситуации в мире и обсудили пути разрешения насущных вопросов, представляющих угрозу миропорядку.

Выступая на Международном форуме Астана, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что текущий форум, будучи диалоговой площадкой, позволит открыто обсудить ситуацию в мире, определить основные вызовы и кризисы, противостоять этим вызовам посредством диалога и восстановить общую культуру многосторонних отношений. По его словам, «форум непосредственно способствует более активному взаимодействию в то время, когда мы нуждаемся в нем больше, чем когда-либо – в период беспрецедентной геополитической напряженности».

Касаясь роли Казахстана в процессах региональной интеграции, президент Казахстана особо отметил, что его страна уже давно является перекрестком между Востоком и Западом, Севером и Югом. В этом контексте, он особо подчеркнул роль Срединного коридора, или Транскаспийского международного транспортного маршрута, связывающий Китай с Европейским Союзом посредством Центральной Азии и Южного Кавказа. Этот коридор открывает новые возможности для торговли и инвестиций, сокращает время перевозки товаров между Европой и Азией, и безусловно является приоритетным проектом для стран региона.

На форуме было отмечена особая роль ООН как универсальной глобальной организации и необходимость поддержания и укрепления ее роли в вопросах обеспечения международной безопасности и устойчивого развития. Вместе с тем, необходимо продолжать процесс реформ как Совета Безопасности, так и специализированных структур ООН в аспекте принятия во внимание голосов как можно большего количества стран, усиления действенности принимаемых решений и эффективного выполнения целевых экономических и гуманитарных программ.

Международный форум Астана представляет еще одну площадку для того, чтобы страны мира могли честно и действенно обсуждать существующие проблемы и вызовы. Международное сообщество, столкнувшиеся в начале 20-х годов 21 века с перечнем серьезных проблем глобального масштаба – ухудшением международной безопасности, экономическими и гуманитарными кризисами, природными и техногенными катастрофами, – должно объединить свои усилия и сделать все возможное для выработки рациональных подходов к решению всех существующих проблем в целях обеспечения процветающего мира.

Фикрет Пашаев