Международный альянс «Азербайджан-Украина» учредил орден имени Ашуга Шамшира. Как сообщил # глава Международного альянса Эльмар Мамедов, творчество Ашуга Шамшира высоко ценил общенациональный лидер Гейдар Алиев, подписавший в июле 2003 года распоряжение о проведении его 110-летнего юбилея.

«Оставаясь верным вниманию и заботе правительства по поддержке ашугского мастерства, включенного в Список культурного наследия ЮНЕСКО, международный альянс «Азербайджан-Украина» принял решение учредить орден имени Ашуга Шамшира. Эту награду планируется присуждать деятелям культуры Азербайджана», — заявил он.