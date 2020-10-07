Между президентами Азербайджана и России состоялся телефонный разговор

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили в среду в ходе телефонной беседы сложившуюся ситуацию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, это первый разговор двух лидеров с начала боевых действий в регионе.
«Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Президент Ильхам Алиев поздравил президента России с днем рождения и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности на благо развития и процветания России и крепкого здоровья», — сообщила пресс-служба Алиева.
Уточняется, что «Владимир Путин поблагодарил президента Азербайджана за внимание и поздравления».