Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin раскритиковала главу SpaceX Илона Маска за крайне опасный и рискованный проект полета на Луну. Как сообщает CNBC, это связано с тем, что NASA предоставило SpaceX единственный контракт на создание корабля для высадки астронавтов на Луну, отказавшись от Blue Origin.

Представители компании Безоса назвали «чрезвычайно сложным и крайне рискованным» проект SpaceX с использованием пилотируемого космического корабля Starship для перевозки астронавтов NASA на поверхность Луны. В Blue Origin отметили, что у конкурента при посадке на Луну будет задействовано «беспрецедентное количество технологий, разработок и операций, которые никогда раньше не применялись в Starship».

Компания требует, чтобы NASA заключило второй контракт на тех же условиях, что и для SpaceX. Будущие контракты планируется сделать дешевле — не более $45 млн каждый. При этом со SpaceX NASA заключило контракт на $2,9 млрд.

Отмечается, что в Blue Origin умолчали о другой детали при принятии решения о победителе контракта. SpaceX изначально предложила $2,9 млрд, в то время как Blue Origin почти вдвое увеличила сумму, запросив $5,99 млрд. (gazeta.ru)