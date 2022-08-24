Сегодня между Азербайджаном и Казахстаном подписан ряд документов.
В рамках первого заседания азербайджано-казахстанского делового совета в Баку были подписаны
нижеследующие документы:
— Меморандум о сотрудничестве между г. Мингячевир Азербайджанской Республики и г. Уральск Республики Казахстан;
— Меморандум о создании Казахстанско-Азербайджанского делового совета;
— Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Агентством по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – AZPROMO и Внешнеторговой палатой Казахстана;
— Соглашение о сотрудничестве между Национальной конфедерацией организации предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики и Внешнеторговой палатой Казахстана;
— Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) и Центром развития торговой политики “QazTrade” Республики Казахстан;
— Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Центром развития торговой политики “QazTrade”, ООО “Maslo-Del” и “Tayqa Trade”;
— Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Центром развития торговой политики “QazTrade”, «Cool İnfinity» и «Foodcity Alliance» ;
— Соглашение о партнерстве между ООО “KTZ Express Hong Kong Limited” и ООО “ADY Container”.
Меморандум о сотрудничестве между городом Мингячевир (Азербайджан) и городом Уральск (Казахстан);
Меморандум о создании казахстанско-азербайджанского делового совета;
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Агентством по продвижению экспорта и инвестиций – AZPROMO и Внешнеторговой палатой Казахстана;
Соглашение о сотрудничестве между Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) и Внешнеторговой палатой Казахстана,
Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана и Казахстанским центром развития торговой политики АО ”QazTrade»,
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ”QazTrade“, ”Tayga Trade“ и ООО ”Maslo-Del»,
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между «QazTrade», «Cool Infinity» и «Foodcity Alliance»,
Соглашение о партнерстве между ООО «ADY Konteyner», принадлежащм ЗАО «Азербайджанские железные дороги“, и ООО ”KTZ Express Hong Kong Limited».