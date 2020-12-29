Мевлют Чавушоглу: «В Анкаре довольны тесным диалогом с Москвой»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о намерении обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым на переговорах в Сочи подготовку встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, которая может состояться в следующем году в Турции.

«Близкий диалог между нашими президентами, взаимное доверие в отношениях между ними служит развитию не только двусторонних, но и региональных отношений. Сегодня мы проведем подготовку для встречи в верхах наших президентов в следующем году в Турции», — сказал он на заседании Совместной группы стратегического планирования МИД РФ и МИД Турции.

Чавушоглу подчеркнул, что в Анкаре довольны тесным диалогом с Москвой и активной работой ведомств по его поддержке. «Огромное удовлетворение, конечно, нам приносит расширение наших отношений в сфере торговли, культуры, туризма, энергетики», — добавил турецкий министр. (ТАСС)