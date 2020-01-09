Мевлют Чавушоглу проводит переговоры в Багдаде

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в четверг с визитом в Ирак, сообщает Агентство Анадолу.

В международном аэропорту Багдада, Чавушоглу встречали заместитель министра иностранных дел Ирака Абдулкерим Хашими и посол Турции в Багдаде Фатих Йылдыз.

Из аэропорта глава МИД Турции направился на встречу с премьер-министром Адилем Абдулмехди.

Ожидается, что Чавушоглу будет принят президентом Бехремом Салихом, а также проведет переговоры со спикером парламента Мухаммадом аль-Хальбуси и иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом.

В повестке дня визита эскалация напряженности в регионе на фоне противостояния США и Ирана.