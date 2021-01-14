Мевлют Чавушоглу: «Ереван не должен искать новых приключений на свою голову»

Турция поддержит усилия Азербайджана по восстановлению земель, освобожденных от армянской оккупации, а также примет участие в мониторинге режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью изданию Küresel Medya («Глобальные СМИ»).

Глава турецкой дипломатии напомнил, что Армения на протяжении почти 30 лет оккупировала часть территории Азербайджана, демонстративно игнорируя нормы международного права.

«Несмотря на агрессивные действия и атаки армянской стороны, Азербайджану удалось вернуть контроль над большей частью оккупированных земель. По итогам 44-дневной войны, завершившейся подписанием трехстороннего заявления, Баку вернул семь оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха. Был обеспечен режим прекращения огня, что открыло путь для возвращения сотен тысяч вынужденных переселенцев на родные земли», — констатировал министр.

По его словам, совместное заявление от 10 ноября 2020 года во многом отражает идеи и принципы, которые долгие годы выдвигались в рамках Минского процесса. «Минская группа ОБСЕ может при необходимости вновь сыграть свою роль. Для этого сопредседатели должны в первую очередь занять конструктивный и конкретные подход, вынести урок из плохого уровня посредничества, которое демонстрировалось ранее», — сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции подчеркнул, что на сегодняшний день наметился реальный шанс для долгосрочного мира в регионе.

«Турция совместно с Россией создала мониторинговый центр по Карабаху, который призван отслеживать нарушения режима прекращения огня. Перемирие – очень важная составляющая и оно должно сохраняться. Мы ожидаем от армянской стороны соблюдения условий договоренностей. Ереван не должен искать новых приключений на свою голову и поддержать усилия по обеспечению долгосрочного политического урегулирования с учетом признания суверенитета Баку над всеми некогда оккупированными землями Азербайджана», — сказал министр.

Чавушоглу подчеркнул, что если трехстороннее заявление будет действенным и диалог Азербайджана и Армении наладится, то это несомненно отразится позитивно и на отношениях Анкары и Еревана.

«Стабильность в регионе отвечает интересам также армянского народа и Армении. Мы воспринимаем регион в качестве единой зоны сотрудничества всех стран. Поэтому поддерживаем инициативу Азербайджана по формированию 6-сторонней платформы сотрудничества в регионе. Это окажет положительное влияние на мир, повысил благосостояние всех жителей региона», — уверен турецкий министр.