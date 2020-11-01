Мевлют Чавушоглу: «Азербайджан показал всему миру силу тюрок»

Сегодня во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что прибыл в Баку по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Агентство Анадолу.

«Президент Эрдоган поручил не оставлять братский Азербайджан одного в этом процессе. Мы гордимся вашими успехами на поле боя. Азербайджан показал всему миру силу тюрок»,- сказал министр.

Глава турецкой дипломатии отметил, что в Турции близко отслеживают события в зоне нагорно-карабахского урегулирования.

Азербайджан превосходит как в поле, так и в юридическом плане, но продемонстрировал всему миру свою зрелость как уверенное в себе государство и нация в вопросе перемирия, сказал Чавушоглу.

«Кто-то это понимает, кто-то нет, кто-то не хочет понимать. Все видят, что делает Армения и как каждый раз нарушает режим прекращения огня, но многие не хотят этого говорить. Поэтому мы продолжим защищать наши права, укрепляя солидарность между Азербайджаном и Турцией»,- сказал министр.

На встрече приняли участие глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и посол Турции в Баку Эркан Озорал.