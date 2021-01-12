Месут Озил: «Не жалею, что играл за Германию»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил ответил на вопрос о том, не жалеет ли он, что выступал за сборную Германии.

«Конечно, у меня осталось много великолепных воспоминаний об игре за сборную: мы выиграли чемпионат мира в Бразилии и стали частью великой эпохи немецкого футбола.

Я никогда не скажу, что жалею о выступлениях за Германию. Многое было сказано о конце моей карьеры в сборной, и я не жалею об этом решении.

В жизни нужно всегда двигаться дальше, и я благодарен за очень милое личное письмо, что я получил от президента DFB Фритца Келлера. Там он обратился ко всем проблемам, которые возникали раньше», – написал Озил.

Хавбек ушел из сборной Германии после критики в стране из-за того, что он сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Он заявил, что чувствует «расистское и несправедливое отношение». (sports.ru)