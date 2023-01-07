Доказанные запасы природного газа на месторождении «Сакарья» в турецком секторе Чёрного моря достигают 710 млрд кубометров, чего достаточно для покрытия 33-летнего спроса населения Турции. Об этом, по сообщению Агентства Анадолу, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам, поставлена цель – в течение четырех лет достичь выйти на максимальный уровень добычи газа в Чёрном море, что позволит сократить импорт голубого топлива на 30 процентов.

«На сухопутном участке работ в рамках проекта задействовано около 6500 человек, а на морском — еще 2500 специалистов. В период реализации проекта 18 иностранных инженеров получили турецкое гражданство», — отметил Донмез.