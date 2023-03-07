Форвард «ПСЖ» Лионель Месси поделился впечатлениями от нынешнего сезона.

«Я чувствую себя очень хорошо. Что касается первого года, то по разным причинам мне нужно было немного времени на адаптацию к Парижу, но этот сезон я начал совсем иначе, с большой охотой.

Мне стало комфортнее в этом клубе, в этом городе, и я наслаждаюсь сезоном.

Думаю, вся моя жизнь на этом и строилась: на самоотдаче, работе, усердии, ежедневном желании добиваться большего. Я приехал в новый клуб и хочу выиграть с «ПСЖ» титул, достичь тех целей, которые были поставлены в начале сезона», – сказал Месси. (sports.ru)