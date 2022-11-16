Нападающий сборной Аргентины по футболу и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заявил, что не рассчитывает продолжать свою карьеру в течение долгого времени.

«Я люблю футбол, играть и получать удовольствие. Единственное, чем я занимался всю свою жизнь, это игра в футбол. Уверен, что после окончания карьеры моя жизнь все равно будет связана с футболом. Я не думаю, что буду играть еще долгое время», — передает слова Месси испанская газета Mundo Deportivo.

Месси ранее рассказал о негативной стороне своей популярности.

«В том, чтобы быть Месси, есть и плохая сторона. Во многих вещах я хотел бы остаться незаметным. Не привлекать к себе внимания и не чувствовать, что за вами все время наблюдают», — сказал Месси.

Месси включен в состав сборной Аргентины для участия в чемпионате мира по футболу в Катаре. Для футболиста это будет пятое мировое первенство в карьере.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе». (Газета.Ру)