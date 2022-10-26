Французский «Пари Сен-Жермен» на своем поле разгромил израильский «Маккаби» (Хайфа) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 7:2.

У парижан мячи забивали Лионель Месси (дважды), Килиан Мбаппе (дважды), Неймар, Шон Гольдберг (автогол) и Карлос Солер. В составе хозяев дублем отметился Абдулайе Сек.

Аргентинский форвард «ПСЖ» Месси забил свой второй мяч ударом из-за пределов штрафной площади. Для него это был 23-й гол в Лиге чемпионов из-за пределов штрафной за карьеру. По этому показателю он обошел португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, у которого 22 таких гола. (Газета.Ру)