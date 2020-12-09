Месси установил антирекорд в Лиге чемпионов

Туринский «Ювентус» обыграл «Барселону» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счетом 3:0.

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси не отметился результативным действиями в игре.

Месси нанес 11 ударов по воротам «Ювентуса», семи из которых пришлись в створ, но не смог забить мяч. Twitter OptaJose сообщает, что это первый случай в Лиге чемпионов с сезона-2003/2004, когда нападающий нанес такое количество ударов в створ и не смог забить.

| 2020-12-09T18:35:23+04:00 9 декабря 2020, 20:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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