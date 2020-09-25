Месси – Суаресу: «Ты не заслужил такого изгнания»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси высказался о переходе нападающего Луиса Суареса из каталонского клуба в «Атлетико».

«Я уже начал принимать [уход Суареса], но сегодня, когда я зашел в раздевалку, пришло наконец осознание. Будет очень сложно больше не проводить с тобой время как на поле, так и за его пределами. Мы будем очень скучать по тебе. Сколько мате мы выпили вместе, сколько было совместных обедов, ужинов… Это никогда не забудется.

Будет странно увидеть тебя в другой футболке и, и тем более, играть против тебя. Ты один из самых важных игроков в истории клуба, добившийся весомых достижений как в клубе, так и индивидуально. Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали таким образом. Но правда в том, что на данный момент меня уже ничего не удивляет.

Я желаю тебе всего наилучшего в этом новом испытании. Я очень тебя люблю. До скорой встречи, мой друг», – написал Месси в инстаграме. (sports.ru)