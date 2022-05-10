Форвард французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси станет амбассадором Саудовской Аравии. Об этом сообщает Arab News.

9 мая футболист прилетел в страну, чтобы посетить мероприятия, связанные с его презентацией в качестве туристического лица Саудовской Аравии.

«Рад приветствовать Лионеля Месси в Саудовской Аравии. Мы рады, что вы познакомитесь с сокровищами Красного моря, посетите Jeddah Season и узнаете о нашей древней истории. Это не первый визит Месси в наше королевство, и он не станет последним!» — приветствовал аргентинца министр туризма Ахмед Аль-Хатеб. (gazeta.ru)