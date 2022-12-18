Капитан сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. На счету 35-летнего нападающего семь голов в семи матчах (четыре с пенальти) и три результативные передачи.

Лучшим голкипером был признан аргентинец Эмилиано Мартинес, а лучшим молодым игроком стал Энцо Фернандес.

Для Месси этот чемпионат мира стал пятым в карьере. Нападающий дебютировал на «мундиале» в 2006 году в матче против сборной Сербии и Черногории. В 2014 году он стал серебряным призером турнира в составе сборной Аргентины. Всего на его счету 171 матч в составе национальной команды и 98 забитых мячей.