Футболист «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси спел обидную для национальной команды Франции песню. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

23 марта сборная Аргентины в Буэнос-Айресе обыграла национальную команду Панамы в товарищеском матче со счетом 2:0. Месси отметился забитым мячом, который стал для него 800-м в карьере в профессиональном футболе.

После игры аргентинских игроков вновь начали чествовать за победу на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес взял в руки микрофон и начал исполнять песню: «Минута молчания для Бразилии, она мертва». Затем он спел те же слова только про Францию.

Месси и остальные игроки сборной Аргентины собрались вокруг Мартинеса и повторяли слова песни.

Напомним, 20 декабря Аргентина в серии послематчевых пенальти обыграла Францию и стала победителем ЧМ-2022. Месси был признан лучшим игроком турнира.