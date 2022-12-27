Стало известно, когда Лионель Месси начнет тренироваться с «ПСЖ».

Во французском клубе ожидают, что нападающий вернется к тренировкам в следующий вторник, 3 января, пишет TyC Sports.

В таком случае Месси пропустит три ближайших матча «ПСЖ» – игры Лиги 1 против «Страсбура» (28 декабря) и «Ланса» (1 января), а также матч Кубка Франции против «Шатору» (6 января).

Ожидается, что Месси сыграет за «ПСЖ» против «Анжера» в матче 18-го тура Лиги 1, который состоится 11 января.

Форвард, выигравший ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины, сейчас проводит отпуск в родном городе Росарио. (sports.ru)