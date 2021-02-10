Месси признан лучшим игроком десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте представила рейтинг лучших игроков мира за период с 2011 по 2020 год, сообщает Газета.Ру.

Возглавил список нападающий сборной Аргентины и капитан «Барселоны» Лионель Месси. На втором месте оказался форвард сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, а замкнул тройку лидеров испанец Андрес Иньеста из «Виссел Кобе».

В пятерку также вошли бразилец Неймар («ПСЖ») и испанец Серхио Рамос («Реал»).

Голосование было проведено среди представителей 150 стран.

| 2021-02-10T02:00:14+04:00 10 февраля 2021, 08:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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