Месси пожелал Роналду выздоровления

Капитан каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о своем соперничестве с бывшим нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который нынче выступает за туринский «Ювентус», передает DAZN.

По словам Месси, для него это соперничество было и остается особенной дуэлью, и так будет всегда. Футболист говорит, что соревнование длилось много лет и считает, что поддерживать определенный уровень в течение длительного времени непросто.

«Дуэль между мной и Криштиану была очень хорошей на личном уровне, я думаю, людям она понравилась. Болельщики «Реала» и «Барселоны», да и вообще все любители футбола, наблюдали грандиозное зрелище.

Теперь все это в прошлом. Мы с нетерпением ждем новых вызовов. Надеюсь, Криштиану скоро выздоровеет от коронавируса», — сказал аргентинец.

Напомним, что в субботу, 24-го октября, «Барселона» сыграет с «Реалом» в рамках 5-го тура Ла Лиги. 28-го октября сине-гранатовые сыграют с «Ювентусом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Участие Роналду в матче под вопросом из-за положительного теста на коронавирус.