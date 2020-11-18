Месси подвел итоги игры Перу — Аргентина

В матче четвертого тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 сборная Аргентины обыграла национальную команду Перу.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги игры, передает официальный Twitter национальной команды.

По словам капитана, сборная Аргентины рада победе над командой Перу, потому что необходимо было достичь положительного результата. Месси отмечает, что с самого начала аргентинские футболисты продемонстрировали великолепную игру, создавали моменты и не сбавляли оборотов.

«Мы должны продолжать в том же духе. Мы становимся сильнее как команда», — сказал он.

Сборная Аргентины поднялась на второе место в турнирной таблице группы (10 очков) и отстает от национальной команды Бразилии на два очка. Перу (1) занимает девятую строчку.