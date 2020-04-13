Месси поблагодарил врачей

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выразил благодарность медицинским работникам.

«Завершилась всемирная неделя медицинских работников, и вместе с ЮНИСЕФ я хочу выразить глубочайшую признательность за проделанную ими работу.

Безымянные герои, которые проводят долгие дни и ночи вдали от своих семей, чтобы наши семьи были в безопасности во время пандемии коронавируса.

Несмотря ни на что, они привержены благородному делу помощи беременным женщинам, защищают детей и подростков», – написал Месси в инстаграме. (sports.ru)

| 2020-04-13T00:23:03+00:00 13 апреля 2020, 07:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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