Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси побил рекорд игрока английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и легендарного бразильца Пеле по количеству забитых мячей без учета пенальти.

В матче Лиги 1 аргентинец поразил ворота «Лиона». Месси забил 672-й гол в карьере без учета пенальти. По этому показателю он опередил Роналду и Пеле (671).

Интересно, что Месси провел на 150 матчей меньше, чем португалец.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел семь матчей, в которых забил три мяча и сделал семь результативных передач. На счету Рамоса, который также стал игроком парижского клуба в 2021 году, семь матчей в этом сезоне Лиги 1, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.