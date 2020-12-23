Месси побил рекорд Пеле

Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси отличился во втором тайме матча чемпионата Испании по футболу против «Вальядолида», передает ТАСС.

Месси отличился на 65-й минуте матча. Для 33-летнего аргентинца этот мяч стал 644-м в официальных матчах за каталонский клуб. Месси побил рекорд бразильца Пеле по количеству голов за один клуб. Пеле забил 643 мяча в составе бразильского «Сантоса».

«Барселона» обыгрывает «Вальядолид» со счетом 3:0. Голами также отметились Клеман Лангле (21) и Мартин Брэйтуэйт (35).

Месси провел за «Барселону» 748-й матч. Он является воспитанником «Барселоны», за основную команду которой дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем «Золотого мяча», что является рекордом. Аргентинец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, победителем Олимпийских игр и серебряным призером чемпионата мира.