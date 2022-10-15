Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси в интервью DIRECTV Sports назвал свой самый большой страх перед чемпионатом мира — 2022 в Катаре.

«Этот чемпионат мира отличается от прошлых, поскольку он будет проводиться в другое время года. Турнир очень близок, и любая мелочь, которая может случиться с вами, может оставить вас в стороне.

То, что случилось с Фидео [Анхелем Ди Марией], с Пауло [Дибалой] беспокоит меня. Глядя на эти вещи, ты пугаешься еще больше», — сказал футболист.

Несмотря на это, нападающий заявил, что лучше всего вести себя на поле как обычно, не задумываясь о рисках и возможных последствиях для здоровья.

«Выходить на игру с мыслью о том, что ты можешь травмироваться контрпродуктивно. Лучше всего вести себя нормально, как всегда. Игра — лучший способ оставаться в форме», — добавил аргентинец.

Чемпионат мира стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Мундиаль пройдет на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч пройдет на «Национальном стадионе». Сборная Аргентины в группе сыграет с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.