Меркель заявила об угрозе второй волны пандемии для германской экономики

Германии необходимо срочно взять под контроль пандемию, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, страна может не справиться со второй волной, если ее последствия будут такими же серьезными.

«Мы приняли бюджет, который предусматривает только в этом году новую задолженность в размере более €250 млрд. Поэтому мы, в том числе экономически, не можем себе позволить второй волны, какую мы имели весной, с такими последствиями»,— сказала госпожа Меркель на пресс-конференции в Берлине по итогам встречи с премьер-министрами федеральных земель (цитата по ТАСС).

По ее словам, Германия вступила «в решающую, критическую фазу осени», граждане должны соблюдать меры безопасности — носить маски, соблюдать социальную дистанцию и т.д.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии зарегистрировано 341 771 случаев заражения коронавирусом, умерли 9695, выздоровели 282 216. Всего в мире выявлено более 38 млн заболевших.