Меркель вводит в Германии «мегалокдаун»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении ужесточить ограничения из-за коронавируса, пишет газета Bild со ссылкой на источники.

По их данным, политик планирует провести совещание с главами регионов 20 января и обсудить с ними введение «мегалокдауна». Речь идет о введении комендантского часа, полного перевода работников на удаленную работу и приостановке работы общественного транспорта.

Несколько дней назад Меркель затронула тему ужесточения мер в ходе переговоров с главой немецкого Минздрава Йенсом Шпаном. Канцлер выразила обеспокоенность новыми мутациями COVID-19 и предложила ужесточить карантин до конца зимы.

В Германии действует карантин до 31 января. Людям разрешено контактировать только с членами семьи. Выходить из дома можно лишь по уважительной причине, например, для посещения врача. Рестораны, кафе, салоны красоты и другие предприятия сервиса остаются закрытыми, розничная торговля ограничена. (Газета.Ру)