Меркель в порядке очереди и без шумихи сделали прививку

В пятницу, 16 апреля, 66-летняя Меркель получила прививку от коронавируса британско-шведской вакциной AstraZeneca, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Ангела Меркель не стала создавать большой шумихи из своей вакцинации.

«Я благодарю всех, кто активно участвует в вакцинации и всем, кто делает прививки. Вакцинация — это ключ к преодолению пандемии», — приводится в сообщении цитата канцлера.

Как сообщалось ранее, прививку Меркель планировалось сделать в центре вакцинации в бывшем берлинском аэропорту Темпельхоф. Там в настоящий момент прививают только этим спорным препаратом. Всего около 3000 человек в день могут быть привиты в этом центре вакцинации.

«Когда настанет моя очередь делать прививку, я вакцинируюсь AstraZeneca», — несколько раз в течение последних недель заявляла Меркель, зная, какой горячей темой сейчас в Германии является порядок вакцинации: кто получит прививку первым, а кому нужно немного подождать. Немецкие политики не хотят предстать в глазах общественности теми, кто стремится получить прививку раньше других. Хотя формально ничто не мешает им пройти вакцинацию. Как и в случае Меркель. (DW)