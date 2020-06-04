Меркель тверда в своем решении уйти из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла спекуляции о возможности очередного выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера ФРГ и заявила, что и не думает об этом.

«Нет. Действительно нет», — сказала она в четверг в эфире телеканала ZDF, отвечая на вопрос о готовности пойти канцлером на пятый срок в свете коронавирусного кризиса и необходимости его преодоления.

Меркель добавила, что ее решение «очень твердое».

Ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в интервью газете Bild am Sonntag сообщил, что в последнее время все чаще слышит мнение о том, что Меркель должна остаться, поскольку очень хорошо руководит государством во время эпидемии.

Меркель в конце октября 2018 года объявила о решении больше не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза. Этому предшествовали неудовлетворительные результаты, которые показали консерваторы на региональных выборах. Канцлер также заявила, что останется главой правительства до 2021 года и затем не будет занимать политических постов. («Рамблер»)